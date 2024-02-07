Наука и технологии
Опубликовано 07 февраля 2024, 06:00
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На сколько дней вперёд можно точно предсказать погоду

Каждый год жара, наводнения и другие экстремальные погодные явления наносят материальный ущерб, равный нескольким миллиардам долларов. Поэтому от прогноза погода в дальнейшем будет зависеть многое.
Pixabay/CC0 Public Domain

Pixabay/CC0 Public Domain

Доктор Михаэль Ример из Университета Йоханнеса Гутенберга в Майнце вместе с коллегами исследовал точность прогнозов погоды в лучших сценариях. Оказалось, что в дальнейшем прогнозированный период можно будет увеличить до четырёх-пяти дней. Результаты этого исследования были опубликованы в «Журнале атмосферных наук».

Analytics Insight

Analytics Insight

В средних широтах погоду можно предсказать с довольно высокой точностью на семь-десять дней вперед. Однако так было не всегда. За последние несколько десятилетий качество прогнозов погоды сильно улучшилось. Например, сейчас прогноз на семь дней так же точен, как на четыре дня 30 лет назад. Тем не менее прогнозы погоды в некоторых случаях всё равно бывают недостаточно качественными.

Некоторые погодные условия бывает тяжело предсказать в хаотической атмосфере. К примеру, обширные штормовые циклоны можно обнаружить за семь дней до их начала, а грозы — гораздо раньше.

В целом же научные исследования неоднократно приходили к одному и тому же выводу: предсказать погоду в лучшем случае можно на 14 дней вперёд.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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