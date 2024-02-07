На сколько дней вперёд можно точно предсказать погоду

В средних широтах погоду можно предсказать с довольно высокой точностью на семь-десять дней вперед. Однако так было не всегда. За последние несколько десятилетий качество прогнозов погоды сильно улучшилось. Например, сейчас прогноз на семь дней так же точен, как на четыре дня 30 лет назад. Тем не менее прогнозы погоды в некоторых случаях всё равно бывают недостаточно качественными.

Некоторые погодные условия бывает тяжело предсказать в хаотической атмосфере. К примеру, обширные штормовые циклоны можно обнаружить за семь дней до их начала, а грозы — гораздо раньше.

В целом же научные исследования неоднократно приходили к одному и тому же выводу: предсказать погоду в лучшем случае можно на 14 дней вперёд.