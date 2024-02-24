На стекле гарнитуры Apple Vision Pro начали сами по себе появляться трещины

В соцсети Reddit начали появляться жалобы о том, что на гарнитуре Vision Pro на носовом мостике внезапно появились трещины. Пользователи утверждают, что не роняли устройства и оставляли их заряжаться на ночь.

Первыми на проблему обратили внимание обозреватели издания Appleinsider. Они рассказали, что, пусть случаев и недостаточно, чтобы говорить о массовой проблеме, но речь всё же может идти о тенденции — во всех случаях трещины образуются в одном и том же месте. По мнению обозревателей, причина трещин, скорее всего, перегрев гарнитуры из-за нахождения в защитном кейсе во время зарядки.