Наука и технологии
06:45, 16 января 2024
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На Урале создали управляемый со смартфона мини-бульдозер

В Челябинске произошло интересное событие в мире строительной техники: успешно завершены испытания уникального беспилотного мини-бульдозера, пишет пресс-служба Минобрнауки РФ, на которую ссылается UralPress. Этот небольшой гигант, разработанный совместными усилиями ЮУрГУ и завода «ДСТ УРАЛ», уже продемонстрировал свою эффективность, расчищая снежные завалы на городских улицах.
Ferra.ru

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Что делает эту машину особенной? Её компактные размеры в сочетании с высокой маневренностью позволяют работать в самых труднодоступных уголках. Но не только это. Уральский мини-бульдозер обладает универсальностью: к нему можно подсоединить различное оборудование, делая его не только коммунальным помощником, но и, например, инструментом для разминирования территорий.

Уникальность этого бульдозера усиливается его способностью к управлению через смартфон. С помощью специального приложения можно контролировать не только движение машины, но и управлять навесным оборудованием.

Сердцем этого чуда техники служит дизельный двигатель от ярославского моторного завода, а его — до двух тонн. С гидростатической трансмиссией бульдозер невероятно маневренный.

После завершения ресурсных испытаний и контрольных тестов ожидается старт массового производства этой машины.

Минобрнауки России

Минобрнауки России

Автор:Булат Кармак
Редакция
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