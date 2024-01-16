На Урале создали управляемый со смартфона мини-бульдозер

Что делает эту машину особенной? Её компактные размеры в сочетании с высокой маневренностью позволяют работать в самых труднодоступных уголках. Но не только это. Уральский мини-бульдозер обладает универсальностью: к нему можно подсоединить различное оборудование, делая его не только коммунальным помощником, но и, например, инструментом для разминирования территорий.

Уникальность этого бульдозера усиливается его способностью к управлению через смартфон. С помощью специального приложения можно контролировать не только движение машины, но и управлять навесным оборудованием.

Сердцем этого чуда техники служит дизельный двигатель от ярославского моторного завода, а его — до двух тонн. С гидростатической трансмиссией бульдозер невероятно маневренный.

После завершения ресурсных испытаний и контрольных тестов ожидается старт массового производства этой машины.