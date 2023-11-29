Начались лётные испытания огромного дирижабля, основанного на технологиях БПЛА

Длина Pathfinder 1 составляет 121,9 метра — больше, чем Boeing 747 почти в 2 раза. В основе дирижабля лежат беспилотные технологии, поэтому инженеры, создавшие Pathfinder 1, убеждают, что воздушное судно будет легко управляться: для этого будет достаточно одного пилота, а управление — система джойстиков.

Этот дирижабль должен быть самым безопасным, так как заправляется гелием, который плохо воспламеняется. При этом стоимость заправки дирижабля гелием составит порядка $1 млн.

«В ближайшие недели и месяцы команда LTA Research проведёт тщательные испытания проверенного концепта Pathfinder 1, чтобы гарантировать безопасность и надёжность», — заявили представители производителя.