Наука и технологии
21:45, 29 ноября 2023
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Начались лётные испытания огромного дирижабля, основанного на технологиях БПЛА

Компания LTA Research, разработчик самого большого в мире пассажирского дирижабля Pathfinder 1, приступила к лётным испытаниям корабля. Инвестиции в проект вложил сооснователь Google Сергей Брин.

LTA Research

LTA Research

Длина Pathfinder 1 составляет 121,9 метра — больше, чем Boeing 747 почти в 2 раза. В основе дирижабля лежат беспилотные технологии, поэтому инженеры, создавшие Pathfinder 1, убеждают, что воздушное судно будет легко управляться: для этого будет достаточно одного пилота, а управление — система джойстиков.

Этот дирижабль должен быть самым безопасным, так как заправляется гелием, который плохо воспламеняется. При этом стоимость заправки дирижабля гелием составит порядка $1 млн.

«В ближайшие недели и месяцы команда LTA Research проведёт тщательные испытания проверенного концепта Pathfinder 1, чтобы гарантировать безопасность и надёжность», — заявили представители производителя.

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