Наука и технологии
Опубликовано 29 февраля 2024, 13:30
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Начинающие хакеры взломали серверы Epic Games и украли 189 ГБ критических данных

Молодая хакерская группировка Mogilevich заявила о взломе серверов игровой компании Epic Games и краже 189 ГБ критически важных, чувствительных данных.
Ferra.ru

Ferra.ru

Хакеры утверждают, что ими удалось заполучить платёжную информацию, адреса электронной почты пользователей сервисов Epic, пароли, исходные коды и многое другое. Но каких-либо доказательств взлома и утечки пользовательской информации хакеры не представили.

И Epic Games тоже не высказалась по поводу произошедшего, если эти события действительно имели место. Хакеры требуют до 4 марта выплатить им компенсацию, в противном случае обещают выставить утечку на продажу. Сколько денег злоумышленники хотят за данные пользователей, не уточняется.

Автор:Андрей Кадуков
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