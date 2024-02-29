Начинающие хакеры взломали серверы Epic Games и украли 189 ГБ критических данных

Хакеры утверждают, что ими удалось заполучить платёжную информацию, адреса электронной почты пользователей сервисов Epic, пароли, исходные коды и многое другое. Но каких-либо доказательств взлома и утечки пользовательской информации хакеры не представили.

И Epic Games тоже не высказалась по поводу произошедшего, если эти события действительно имели место. Хакеры требуют до 4 марта выплатить им компенсацию, в противном случае обещают выставить утечку на продажу. Сколько денег злоумышленники хотят за данные пользователей, не уточняется.