Надежды не оправдались: первая компания отказалась от ETF из-за отсутствия спроса

Компания изымет фонд из Чикагской биржи опционов 30 января. Это считается полным провалом на фоне срока запуска ETF.

К такому решению пришёл Совет попечителей VanEck в силу недостаточного объёма торгов XBTF и почти нулевого интереса со стороны потенциальных инвесторов. Хотя аналитики компании прогнозировали иные результаты.