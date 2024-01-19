Наука и технологии
Опубликовано 19 января 2024, 07:30
1 мин.

Надежды не оправдались: первая компания отказалась от ETF из-за отсутствия спроса

Компания VanEck Bitcoin Strategy ETF, поставщик взаимных фондов — акций, приобретаемых финансистами на вложения множества микровкладчиков, — отказалась от торговли активом, обозначенным тикером XBTF.
Ferra.ru

Ferra.ru

Компания изымет фонд из Чикагской биржи опционов 30 января. Это считается полным провалом на фоне срока запуска ETF.

К такому решению пришёл Совет попечителей VanEck в силу недостаточного объёма торгов XBTF и почти нулевого интереса со стороны потенциальных инвесторов. Хотя аналитики компании прогнозировали иные результаты.

Автор:Андрей Кадуков
Редакция
RSS

ferra.expert, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.