Опубликовано 19 января 2024, 07:30
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Надежды не оправдались: первая компания отказалась от ETF из-за отсутствия спроса
Компания VanEck Bitcoin Strategy ETF, поставщик взаимных фондов — акций, приобретаемых финансистами на вложения множества микровкладчиков, — отказалась от торговли активом, обозначенным тикером XBTF.
Ferra.ru
Компания изымет фонд из Чикагской биржи опционов 30 января. Это считается полным провалом на фоне срока запуска ETF.
К такому решению пришёл Совет попечителей VanEck в силу недостаточного объёма торгов XBTF и почти нулевого интереса со стороны потенциальных инвесторов. Хотя аналитики компании прогнозировали иные результаты.