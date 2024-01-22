NASA извлекла образцы астероида Бенну: этой пыли 4,5 млрд лет

Образец материала будет детально сфотографирован, взвешен, упакован и помещен на хранение в Космический центр имени Джонсона, где находится самая обширная в мире коллекция астроматериалов. Окончательная масса образца будет определена в ближайшие недели, а каталог всех образцов Бенну будет опубликован позднее в этом году. Этот каталог откроет ученым и учреждениям по всему миру возможность запросить образцы для исследований или демонстрации.

Это важная веха в миссии OSIRIS-REx, цель которой — понять происхождение и эволюцию нашей Солнечной системы. Астероиды, подобные Бенну, считаются остатками ранней Солнечной системы и являются ключом к разгадке ее тайн (по некоторым данным, взятым образцам около 4,5 млрд лет).