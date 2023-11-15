NASA нашло скопление галактик в форме новогодней ёлки
Астрономы NASA обнаружили уникальное скопление галактик, напоминающее праздничную новогоднюю елку.
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Это небесное образование, наблюдаемое через мощные объективы телескопов James Webb и Hubble, расположено на расстоянии 4.3 млрд световых лет от Земли.
Галактическое скопление, получившее название MACS0416, или, в просторечии, «Рождественская елка», состоит из переходных объектов, известных как переходные звезды.
Подобные объекты, имитирующие далекие звезды, имеют одну особенность: они периодически исчезают из поля зрения, чтобы затем появиться вновь, сияя в несколько раз ярче. Этот эффект мерцания и дал скоплению название «праздничное».
В настоящее время астрономы углубляются в изучение того, как меняется яркость этих открытых объектов с течением времени. Потенциально исследования на эту тему могут раскрыть секреты их происхождения и точных размеров, что позволит по-новому взглянуть на огромную Вселенную.