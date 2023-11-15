NASA нашло скопление галактик в форме новогодней ёлки

Это небесное образование, наблюдаемое через мощные объективы телескопов James Webb и Hubble, расположено на расстоянии 4.3 млрд световых лет от Земли.

Галактическое скопление, получившее название MACS0416, или, в просторечии, «Рождественская елка», состоит из переходных объектов, известных как переходные звезды.

Подобные объекты, имитирующие далекие звезды, имеют одну особенность: они периодически исчезают из поля зрения, чтобы затем появиться вновь, сияя в несколько раз ярче. Этот эффект мерцания и дал скоплению название «праздничное».

В настоящее время астрономы углубляются в изучение того, как меняется яркость этих открытых объектов с течением времени. Потенциально исследования на эту тему могут раскрыть секреты их происхождения и точных размеров, что позволит по-новому взглянуть на огромную Вселенную.