NASA наткнулось на загадочный сигнал из-за границ галактики

Обнаруженный сигнал содержит частицы с огромной энергией, что стало полной неожиданностью для учёных. Как отметил астрофизик NASA Крис Шрейдер, найденный диполь гамма-излучения находится на южном небе и его величина в десять раз превышает ожидаемую. Такое открытие открывает новые горизонты в понимании космического излучения.

Учёные связывают этот феномен с похожим гамма-излучением, зарегистрированным обсерваторией Pierre Auger в Аргентине в 2017 году. По мнению астрономов, эти два явления могут иметь общее происхождение, учитывая их схожесть. Это открытие может дать ключ к пониманию загадочных физических процессов ранней Вселенной.