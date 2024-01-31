NASA обстреляло индийский лунный модуль из лазера во имя науки

Это устройство, известное как Лазерный Ретрорефлекторный Массив (LRA), начало предоставлять точные маркеры для ориентации на поверхности Луны.

Орбитальный аппарат NASA — Лунный Разведывательный Орбитер (LRO) — успешно зафиксировал отраженные сигналы от LRA 12 декабря 2023 года.

С момента успешной посадки «Викрама» на Луне в 2023 году, один из его инструментов теперь служит маяком на лунной поверхности возле Южного полюса.

По данным Индийской организации космических исследований (ISRO), научные инструменты на «Викраме» и лунном ровере «Прагьян» показали отличные результаты.

Данный эксперимент, в ходе которого лазерный луч был передан и отражен между орбитальным аппаратом NASA и устройством на лунном модуле ISRO, открывает новые возможности для точного определения местоположения на поверхности Луны.