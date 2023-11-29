NASA подробно распишет процесс уничтожения Международной космической станции

NASA планирует тщательно спланировать «деактивацию» космическую станцию, что предполагает её безопасное падение в атмосферу Земли для сгорания.

Эта миссия, оцениваемая примерно в $1 млрд, представляет собой сложный инженерный и дипломатический вызов.

МКС, созданная в основном США и Россией, является символом международного сотрудничества.

Однако, из-за её расположения на низкой околоземной орбите, станция не может оставаться на ней бесконечно. Без периодических коррекций, станция потеряет скорость и начнет падать, в конечном итоге разрушаясь и сгорая в атмосфере.

Самый безопасный способ ее возвращения на Землю — направление в малонаселенные районы южной части Тихого океана. Это требует точного расчета, так как станция движется по орбите со скоростью более 250 миль в минуту, и её путь постоянно меняется.

Контролировать падение МКС будет сложно из-за её неправильной геометрии и нестабильности в атмосфере.