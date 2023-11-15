Наука и технологии
11:15, 15 ноября 2023
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NASA поставило на паузу возвращение марсианской породы на Землю

Амбициозная программа NASA по возвращению образцов с Марса, являющаяся краеугольным камнем в стремлении вернуть марсианские породы на Землю, была временно приостановлена.

Ferra.ru

Ferra.ru

Это решение было принято после недавнего отчета, в котором говорилось о растущих затратах и задержках в реализации программы, что заставило NASA пересмотреть свою стратегию.

Этот шаг стал ответом на отчет независимого экспертного совета, который охарактеризовал миссию как «крайне ограниченную и сложную кампанию» с «нереалистичными ожиданиями бюджета и графика с самого начала».

В отчете также ставится под сомнение вероятность того, что посадочный и орбитальный аппараты будут готовы к запуску в 2028 году, а вероятная стоимость полного жизненного цикла составляет от $8 до $11 млрд, что значительно превышает первоначальные оценки.

Несмотря на озвученные выше проблемы, NASA сохраняет приверженность проекту MSR, который является неотъемлемой частью планов пилотируемых полетов на Марс в 2030-х годах и имеет решающее значение для понимания возможности существования жизни на Красной планете.

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