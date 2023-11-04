Наука и технологии
00:45, 04 ноября 2023
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NASA позволит астронавтам использовать VR-гарнитуры для борьбы с одиночеством

NASA заключила соглашения с компаниями HTC и XRHealth на отправку на Международную космическую станцию (МКС) нескольких комплектов гарнитуры виртуальный реальности (VR) HTC Vive Focus 3.

HTC VIVE

HTC VIVE

По официальным сообщениям, VR-устройства нужны астронавтам для борьбы с одиночеством и снятия психического напряжения в период пребывания на МКС. В шлемы загружены медитативные практики и игры.

На Земле устройства проходили испытания в условиях параболических полётов, но всего 20 секунд. Теперь предстоит выяснить их качество непосредственно в космосе.

Первым испытателем HTC Vive Focus 3 станет нынешний командир МКС, датский астронавт Андреас Могенсен. Для работы гаджета на станции настроен интернет.

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