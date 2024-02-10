NASA решила измерять уровень топлива в лунных аппаратах радиоволнами

На Земле датчики топлива просты. Но в отсутствие гравитации все становится сложнее. Топливо разбрызгивается, прилипая к стенкам бака, что делает традиционные методы измерения бесполезными. Для миссий, использующих сверххолодное топливо, например жидкий водород, все становится еще сложнее. Со временем такое топливо может даже закипеть и улетучиться незамеченным, сбивая традиционные оценки. Это может оказаться губительным для дальних миссий, где знание запасов топлива имеет решающее значение.

На помощь приходит радиочастотный массметр (RFMG): эта технология NASA использует антенну внутри топливного бака для измерения того, как топливо взаимодействует с естественными электромагнитными резонансами бака. Сравнивая эти данные с предварительно загруженной базой данных, RFMG может оценить уровень топлива с точностью до нескольких процентов.

RFMG уже прошел испытания на МКС, проверяя свои характеристики в условиях низкой гравитации. Теперь перед ним стоит самая сложная задача: реальный космический полет в Nova-C. Полученные данные будут сравниваться с результатами моделирования и предыдущих испытаний для дальнейшего совершенствования.