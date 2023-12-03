Насекомые цикады настолько громкие, что их уловили оптоволоконные кабели

Высокотехнологичные кабели, изначально предназначенные для сейсмического мониторинга, случайно подслушивают самых громких в мире насекомых, что может произвести прорыв в мониторинге их популяции.

Теперь у энтомологов есть неожиданный инструмент для отслеживания численности выводков цикад и оценки их реакции на изменения окружающей среды. Однако технология, уже широко распространенная в городах и сельских районах, выходит за рамки отслеживания цикад, предлагая новый метод дистанционного наблюдения за насекомыми.

Случайное открытие намекает на гармоничный союз между технологиями и экологией, демонстрируя, как оптоволокно, изначально служившее каналом для передачи данных, может слушать симфонию природы.