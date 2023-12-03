Насекомые цикады настолько громкие, что их уловили оптоволоконные кабели
Ученые случайно обнаружили, что оптоволоконные кабели, оснащенные системой распределенного акустического зондирования (DAS), могут улавливать хор цикад во время их брачных ритуалов.
Ferra.ru / Kandinsky 3
Высокотехнологичные кабели, изначально предназначенные для сейсмического мониторинга, случайно подслушивают самых громких в мире насекомых, что может произвести прорыв в мониторинге их популяции.
Теперь у энтомологов есть неожиданный инструмент для отслеживания численности выводков цикад и оценки их реакции на изменения окружающей среды. Однако технология, уже широко распространенная в городах и сельских районах, выходит за рамки отслеживания цикад, предлагая новый метод дистанционного наблюдения за насекомыми.
Случайное открытие намекает на гармоничный союз между технологиями и экологией, демонстрируя, как оптоволокно, изначально служившее каналом для передачи данных, может слушать симфонию природы.