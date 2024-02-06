Научно доказано, что “пяти языков любви” на самом деле не существует

Во-первых, выборка у Чепмена была нерепрезентативной. Входили в неё «очень религиозные, традиционные моногамные гетеросексуальные цисгендерные пары». Также метод определения языка любви, данный в книге, оказался странным. Когда людей просили выбрать из предложенных тезисов самый важный, они не смогли, так как все они имели для них большое значение.

Нет научного подтверждения и того, что языков проявления любви именно пять. В различных исследованиях упоминаются и другие способы, при помощи которых люди показывают свою любовь. Наконец, было доказано, что для счастливой совместной жизни в паре люди необязательно должны иметь один и тот же язык любви.

Автор исследования Эми Мьюиз сказала, что романтические отношения на самом деле можно представить в виде следующей метафоры. Они напоминают сбалансированное питание, при котором необходимы различные проявления любви в разном количестве, а потребности и предпочтения людей могут при этом меняться со временем.