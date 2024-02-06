Наука и технологии
Опубликовано 06 февраля 2024, 19:30
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Научно доказано, что “пяти языков любви” на самом деле не существует

Специалисты из Университета Йорка и Университета Торонто выяснили, что теория о пяти языках любви неверна. Эта концепция получила распространение после выхода книги Гэри Чепмена, бывшего священника.
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Согласно теории Гэри Чепмена, каждый из нас может выражать любовь пятью разными способами. Это подарки, время, комплименты, услуги, прикосновения. Если эти «языки любви» у людей в паре не совпадают, то могут возникать проблемы в отношениях.

Тем не менее эта теория неверна сразу по нескольким причинам, говорят учёные.

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Во-первых, выборка у Чепмена была нерепрезентативной. Входили в неё «очень религиозные, традиционные моногамные гетеросексуальные цисгендерные пары». Также метод определения языка любви, данный в книге, оказался странным. Когда людей просили выбрать из предложенных тезисов самый важный, они не смогли, так как все они имели для них большое значение.

Нет научного подтверждения и того, что языков проявления любви именно пять. В различных исследованиях упоминаются и другие способы, при помощи которых люди показывают свою любовь. Наконец, было доказано, что для счастливой совместной жизни в паре люди необязательно должны иметь один и тот же язык любви.

Автор исследования Эми Мьюиз сказала, что романтические отношения на самом деле можно представить в виде следующей метафоры. Они напоминают сбалансированное питание, при котором необходимы различные проявления любви в разном количестве, а потребности и предпочтения людей могут при этом меняться со временем.

Автор:Егор Ларионов
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