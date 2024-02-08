Научно доказано: мозг раздражительных людей работает по-другому

Человек, который считает, что ему не отвечают, потому что игнорируют его, отличается склонностью к агрессивному поведению, а также к проблемам с психическим здоровьем. Таким раздражительным людям сложнее поддерживать с окружающими здоровые отношения.

Учёные говорят, что у подобных людей с враждебной атрибутивной предвзятостью по-другому работает мозг. У них наблюдается активность в вентромедиальной префронтальной коре, когда они сталкиваются с негативными для себя последствиями действий других людей. Вентромедиальная префронтальная кора отвечает за обработку риска и страха, а также за эмоциональные реакции человека, принятие решений, самовосприятие.