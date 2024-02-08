Научно доказано: мозг раздражительных людей работает по-другому
Elevation Behavioral Health
Человек, который считает, что ему не отвечают, потому что игнорируют его, отличается склонностью к агрессивному поведению, а также к проблемам с психическим здоровьем. Таким раздражительным людям сложнее поддерживать с окружающими здоровые отношения.
Учёные говорят, что у подобных людей с враждебной атрибутивной предвзятостью по-другому работает мозг. У них наблюдается активность в вентромедиальной префронтальной коре, когда они сталкиваются с негативными для себя последствиями действий других людей. Вентромедиальная префронтальная кора отвечает за обработку риска и страха, а также за эмоциональные реакции человека, принятие решений, самовосприятие.
В новом исследовании участвовали 58 человек. Все они слушали аудио, в которых описывался 21 гипотетический социальный сценарий. К примеру, в одном из таких подкастов профессор забыл написать рекомендательное письмо, хотя обещал сделать это. Далее участники оценивали действия людей из подкастов, называя их враждебными и преднамеренными или непреднамеренными.
Опубликованы все результаты проведённого исследования были в журнале Neuroscience.