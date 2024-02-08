Наука и технологии
Опубликовано 08 февраля 2024, 11:15
1 мин.

Научно доказано: мозг раздражительных людей работает по-другому

Если друг вам не ответит на сообщение, то вы, скорее всего, подумаете, что он занят или забыл ответить. Но есть и такие люди, которые сочтут это намеренным игнором. Такая тенденция предполагать наличие худшего в людях называется враждебной атрибутивной предвзятостью.
Elevation Behavioral Health

Elevation Behavioral Health

Человек, который считает, что ему не отвечают, потому что игнорируют его, отличается склонностью к агрессивному поведению, а также к проблемам с психическим здоровьем. Таким раздражительным людям сложнее поддерживать с окружающими здоровые отношения.

Учёные говорят, что у подобных людей с враждебной атрибутивной предвзятостью по-другому работает мозг. У них наблюдается активность в вентромедиальной префронтальной коре, когда они сталкиваются с негативными для себя последствиями действий других людей. Вентромедиальная префронтальная кора отвечает за обработку риска и страха, а также за эмоциональные реакции человека, принятие решений, самовосприятие.

CalmClinic

CalmClinic

В новом исследовании участвовали 58 человек. Все они слушали аудио, в которых описывался 21 гипотетический социальный сценарий. К примеру, в одном из таких подкастов профессор забыл написать рекомендательное письмо, хотя обещал сделать это. Далее участники оценивали действия людей из подкастов, называя их враждебными и преднамеренными или непреднамеренными.

Опубликованы все результаты проведённого исследования были в журнале Neuroscience.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
RSS

ferra.expert, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.