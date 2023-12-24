Научно доказано: отказаться от приглашения на праздник можно, это не расстроит человека

Оказалось, что мы все напрасно беспокоимся, отклоняя приглашения. Исследование выявило нашу склонность к «катастрофизации» и доказало, что хозяева не так уж и расстраиваются, как мы себе представляем. Независимо от того, идет ли речь об уютном ужине или катании на коньках, результаты исследования показали, что приглашенные постоянно переоценивают негативные последствия.

Так что тетя Наташа не откажется от вас, если вы пропустите ее вечеринку по случаю рождения третьего кота. Стоит отметить, что в исследовании не рассматривались свадьбы и детские праздники, но для небольших мероприятий отказ не вызовет «апокалипсиса».