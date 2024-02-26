Наука и технологии
Опубликовано 26 февраля 2024, 16:30
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Наука развеяла миф о том, что «пиво перед крепким» смягчает похмелье

Ученые из Германии развенчали распространенный миф о том, что порядок употребления алкоголя влияет на тяжесть похмелья. Исследование, опубликованное в журнале American Journal Of Clinical Nutrition, опровергло популярные утверждения: «пиво перед крепким — будет нормально», «крепкое перед пивом — будет похмелье» и другие.
Ferra.ru

Ferra.ru

Ученые набрали 90 человек в возрасте от 19 до 40 лет, чтобы проверить эти поговорки, разделив их на три группы. Первая группа пила сначала пиво, потом вино, вторая — наоборот. А третья, (контрольная) употребляла только пиво или только вино. После каждого приема алкоголя проводился опрос о самочувствие.

Результаты показали, что порядок употребления алкогольных напитков не оказывает существенного влияния на тяжесть похмелья. Более важным фактором является, как организм перерабатывает алкоголь.

Эксперты также отмечают, что количество выпитого и скорость употребления алкоголя сильнее влияют на тяжесть похмелья. Также возможным фактором является недостаток воды в организме и употребление алкоголя на голодный желудок.

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Автор:Булат Кармак
Редакция
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