Наука развеяла миф о том, что «пиво перед крепким» смягчает похмелье

Ученые набрали 90 человек в возрасте от 19 до 40 лет, чтобы проверить эти поговорки, разделив их на три группы. Первая группа пила сначала пиво, потом вино, вторая — наоборот. А третья, (контрольная) употребляла только пиво или только вино. После каждого приема алкоголя проводился опрос о самочувствие.

Результаты показали, что порядок употребления алкогольных напитков не оказывает существенного влияния на тяжесть похмелья. Более важным фактором является, как организм перерабатывает алкоголь.

Эксперты также отмечают, что количество выпитого и скорость употребления алкоголя сильнее влияют на тяжесть похмелья. Также возможным фактором является недостаток воды в организме и употребление алкоголя на голодный желудок.

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