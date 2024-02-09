Наука и технологии
Опубликовано 09 февраля 2024, 06:00
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Найден виновник превращения Земли в снежный ком 700 миллионов лет назад

Ученые раскрыли, что привело Землю к гигантской снежной фазе 700 миллионов лет назад. Виновник? Низкий уровень вулканических выбросов CO2 в сочетании с выветриванием древних вулканических пород. Это открытие, опубликованное в журнале Geology, проливает свет на климатический термостат Земли и чувствительность глобального климата к атмосферному углероду.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Представьте себе Землю, почти полностью замерзшую. Именно это, по предположению исследователей под руководством доктора Адрианы Дуткевич, произошло во время Стертского оледенения, длившегося 57 миллионов лет. Вдохновившись ледниковыми обломками в австралийском хребте Флиндерс, команда использовала сложное моделирование для погружения в прошлое.

Их выводы указывают на то, что подводные вулканы, ответственные за выброс CO2, были менее активны в этот период, а выветривание горных пород приводило к дополнительному поглощению CO2.

В результате CO2 упал ниже критического порога, что вызвало повсеместное оледенение. Это исследование не только раскрывает давнюю загадку, но и предлагает ценные идеи для понимания и защиты будущего климата нашей планеты.

Автор:Армен Зангиев
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