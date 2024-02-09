Найден виновник превращения Земли в снежный ком 700 миллионов лет назад
Ferra.ru / Kandinsky 3
Представьте себе Землю, почти полностью замерзшую. Именно это, по предположению исследователей под руководством доктора Адрианы Дуткевич, произошло во время Стертского оледенения, длившегося 57 миллионов лет. Вдохновившись ледниковыми обломками в австралийском хребте Флиндерс, команда использовала сложное моделирование для погружения в прошлое.
Их выводы указывают на то, что подводные вулканы, ответственные за выброс CO2, были менее активны в этот период, а выветривание горных пород приводило к дополнительному поглощению CO2.
В результате CO2 упал ниже критического порога, что вызвало повсеместное оледенение. Это исследование не только раскрывает давнюю загадку, но и предлагает ценные идеи для понимания и защиты будущего климата нашей планеты.