Найдена рыбка, чей крик почти равен реактивному двигателю по децибелам

Этот недавно идентифицированный вид, названный Danionella cerebrum, может быть визуально непритязательным, но его вокальные способности — это нечто иное. При длине всего 12 миллиметров самец D. cerebrum использует уникальный звуковоспроизводящий орган, чтобы издавать звуки, сравнимые с ревом взлетающего реактивного двигателя.

«Эта крошечная рыбка может издавать звуки более 140 децибел на расстоянии 10−12 миллиметров», — объясняет доктор Ральф Бритц, соавтор исследования. «Это сравнимо с шумом, который человек воспринимает от взлетающего самолета на расстоянии 100 метров».

В отличие от животных, дышащих воздухом и использующих голосовые связки, эта рыба применяет совершенно иной метод. Исследователи обнаружили в рыбе специализированную систему, включающую мощную мышцу, модифицированное ребро и часть «ударного хряща». Этот уникальный аппарат ускоряет хрящ с невероятной силой, сталкиваясь с плавательным пузырем рыбы и создавая громкие, быстрые импульсы.

Исследователи полагают, что эта сложная система коммуникации развилась благодаря среде обитания рыбы — мелким и мутным ручьям. В такой среде визуальная коммуникация может быть ограничена, поэтому громкие и четкие сигналы имеют решающее значение для таких задач, как поиск товарищей или защита территории.