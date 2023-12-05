Найденная древнеримская побрякушка в форме черепахи оказалась связана с божеством

Этот очаровательный древний артефакт длиной чуть 3 см имеет панцирь, украшенный изношенными бороздками в форме полумесяца. Эксперты связывают безделушку с римским богом Меркурием, которого часто изображали с этими существами, возможно, из-за роли черепахи в изготовлении музыкальных инструментов, связанных с этим божеством.

Это не первый случай: подобные статуэтки были найдены в Саффолке и за его пределами, что заставляет историков задуматься, не были ли черепахи модным аксессуаром древнеримского мира.