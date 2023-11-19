Наука и технологии
09:45, 19 ноября 2023
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Найденным в Тихом океане «инопланетным» сферам нашли объяснение

Держите свои шапочки из фольги. Летом прошлого года гарвардский ученый Ави Лоеб всколыхнул Интернет заявлениями о том, что микроскопические металлические шары из Тихого океана могут быть остатками межзвездного метеора, несущего сигнатуры инопланетян. Однако новые исследования показывают, что это может быть просто земное загрязнение.

Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Некоторые ученые оспаривают существование этого метеора, сомневаясь в том, что его значительные фрагменты могли сохраниться в атмосфере Земли. Точное происхождение сфер также остается неясным: они могут быть из космоса, вулканической активности или промышленного загрязнения.

Критики утверждают, что сферы соответствуют загрязняющим веществам угольной золы, что говорит в пользу земного происхождения. Лоэб отстаивает свою внеземную теорию, призывая набраться терпения, пока 93% не проанализированных образцов не получат своего часа.

Правда может оказаться страннее.

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