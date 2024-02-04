Найдены останки древней рыбы с самой длинной нижней челюстью

Эта причудливая адаптация ставит под сомнение наше понимание эволюции челюстей у ранних позвоночных. Почему такой экстремальный прикус? Исследователи предполагают, что он мог служить для того, чтобы сбивать с толку или травмировать пищу, подобно современным меч-рыбам и ихтиозаврам. Уникальное строение челюстей также намекает на независимое движение верхней челюсти.

Наличие окаменелостей в Польше и Марокко позволяет предположить, что эти рыбы мигрировали через огромные океаны, несмотря на колебания уровня моря.