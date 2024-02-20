Наука и технологии
Опубликовано 20 февраля 2024, 15:00
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Назван самый дорогой в мире вид сыра

Считается, что сыр пуле — самый дорогой в мире. Делают его на ферме в заповеднике Засавица. Всего 20 самок ослов ежегодно дают молоко, из которого изготавливается этот сыр.
ИИ Leonardo. Ai

ИИ Leonardo. Ai

Чтобы создать сыр пуле, нужно примерно 30 литров молока. Причём 60% этого молока получают от ослиц, 40% - от коз. Также в напиток добавляют специальные бактерии для лучшей свёртываемости молока. Весь процесс создания сыра занимает примерно месяц.

ИИ Leonardo. Ai

ИИ Leonardo. Ai

Сыр пуле является очень ценным из-за своей уникальности. Причём ослицы дают молоко только после беременности. То есть спустя 14 месяцев. Более того, после этого нужно ждать ещё три месяца и только потом в течение полугода доить. После этого потомства ждут около года.

Балканские ослы — это редкость в Сербии. Насчитывается их всего не более тысячи. За год же производится сыра максимум 100 кг.

Также сыр пуле содержит белки, кальций, омега-3 жирные кислоты. Сейчас 1 кг такого сыра стоит примерно 1,5 тысячи долларов.

Автор:Егор Ларионов
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