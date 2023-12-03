Названы наиважнейшие навыки для всех работ на следующие 10 лет

По мере того как меняется ландшафт занятости, 75 % сотрудников уже готовятся к последствиям, признавая неизбежную необходимость технологических ноу-хау. Ощущается острая необходимость: 57 % работников активно повышают квалификацию, чтобы быть впереди.

Лица, принимающие решения о найме, при рассмотрении кандидатов также все чаще отдают предпочтение техническим навыкам больше, чем любым другим. Главными техническими навыками, которые ищут работодатели, являются знание ИТ (39%), искусственный интеллект (29%) и кибербезопасность (28%).

Технические знания и навыки (63%) возглавили список ключевых слов, которые ищут руководители «высших звеньев» при собеседовании с кандидатами на работу. Далее следуют коммуникация (49%) и управление проектами (43%)