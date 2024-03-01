Названы особенности содержания добермана
JOSHUA DANIEL
Доберманам, чтобы оставаться в форме, обязательно требуются длительные прогулки. По возможности консультируйтесь по поводу воспитания собаки с профессиональным кинологом. Во время дрессировки не проявляйте агрессию, так как пёс будет расценивать это как вашу слабость.
Также не рекомендуется брать добермана в семью, в которой есть маленький ребёнок. Иначе вам придётся совмещать воспитание пса и уход за малышом. Кроме того, доберманы не любят фамильярного поведения, как у детей.
По 15 минут в день необходимо доберману для прогулок и общения с другими собаками.
Гулять с доберманом нужно каждый день как минимум два часа. Чтобы пёс чувствовал себя комфортно, создайте для него упорядоченный режим дня, активное времяпрепровождение.
Для прогулок в холода питомцу понадобится тёплая одежда. Что касается ухода, то нужно периодически протирать влажной тряпочкой всего пса, расчёсывать ему шерсть жёсткой щёткой, мыть ему после прогулки лапы и иногда грудь и живот, несколько раз в год полноценно купать. Регулярно осматривайте уши и глаза, чистите собаке зубы, систематически ходите к ветеринару.
Кормить нужно добермана премиум-кормом или даже более качественным. Лучше также не смешивать натуральное питание и корм. Если выбрали для собаки натуральную пищу, то, кроме мяса (минимум 0,5 в сутки), добавьте в рацион овощи, каши, очищенную от костей рыбу, кисломолочные продукты.