Названы особенности содержания добермана

Доберманам, чтобы оставаться в форме, обязательно требуются длительные прогулки. По возможности консультируйтесь по поводу воспитания собаки с профессиональным кинологом. Во время дрессировки не проявляйте агрессию, так как пёс будет расценивать это как вашу слабость.

Также не рекомендуется брать добермана в семью, в которой есть маленький ребёнок. Иначе вам придётся совмещать воспитание пса и уход за малышом. Кроме того, доберманы не любят фамильярного поведения, как у детей.

По 15 минут в день необходимо доберману для прогулок и общения с другими собаками.