Названы плюсы и минусы Apple Vision Pro по итогам недели теста в России

По качеству сборки и материалов Apple Vision Pro можно назвать одной из лучших гарнитур. Правда, весит такой шлем 650 г, поэтому вы с ним без проблем сможете провести только часа 3−4 подряд. Также у шлема нет защиты от воды и пыли.

Из достоинств этой новинки можно отметить то, что искажения размеров предметов во время пользования им нет. То есть всё вокруг и по цветам, и по габаритам выглядит примерно так же, как в реальности. Хотя камеры, конечно, в шлеме не лучшего качества.

В шлеме вы можете скачивать разные приложения из AppStore, включая «Кинопоиск», а потом всё оттуда смотреть офлайн или онлайн.

На полной яркости дисплея очки могут проработать четыре часа, если вы всё это время собираетесь смотреть фильмы. Также спустя четыре часа начинают немного болеть глаза от количества контента. Какой-либо задержки видео нет совсем: всё работает со шлемом так же, как в реальном мире.