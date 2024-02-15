Названы плюсы и минусы Apple Vision Pro по итогам недели теста в России
Rozetked
По качеству сборки и материалов Apple Vision Pro можно назвать одной из лучших гарнитур. Правда, весит такой шлем 650 г, поэтому вы с ним без проблем сможете провести только часа 3−4 подряд. Также у шлема нет защиты от воды и пыли.
Из достоинств этой новинки можно отметить то, что искажения размеров предметов во время пользования им нет. То есть всё вокруг и по цветам, и по габаритам выглядит примерно так же, как в реальности. Хотя камеры, конечно, в шлеме не лучшего качества.
В шлеме вы можете скачивать разные приложения из AppStore, включая «Кинопоиск», а потом всё оттуда смотреть офлайн или онлайн.
На полной яркости дисплея очки могут проработать четыре часа, если вы всё это время собираетесь смотреть фильмы. Также спустя четыре часа начинают немного болеть глаза от количества контента. Какой-либо задержки видео нет совсем: всё работает со шлемом так же, как в реальном мире.
Управлять Apple Vision Pro можно четырьмя способами. Это глаза, руки, голос и мышки/клавиатуры/геймпады. Но учитывайте, что сторонние мыши не поддерживаются, старые аксессуары Apple на батарейках вы тоже не подключите.
Для того чтобы что-то увеличить, открыть или закрыть, на это обязательно в Vision Pro нужно смотреть. Поэтому покручивать что-либо вы не сможете с закрытыми глазами или просматривая какое-нибудь видео. Также не хватает жеста «назад», а ещё вы не можете просмотреть сразу все открытые приложения списком — только по отдельности, причём они могут быть расположены в разных местах по всей квартире. Бывает и так, что шлем приходится перезагружать из-за багов.
Качество картинки у Apple Vision Pro сейчас лучшее, которое только может быть в VR-шлемах. В основном, конечно, гарнитура эта предназначена для просмотра фильмов, различных видео.
Пользоваться Apple Vision Pro можно и вместе с MacBook. В целом всё интуитивно понятно. При подключении к гарнитуре экран ноутбука погаснет и вы будете работать только в шлеме. Причём и клавиатура, и трекпад работать продолжают в этом режиме, а очки являются как бы монитором. Но при этом есть задержка при пользовании мышкой и ощущение, что работаешь на мониторе с 30 Гц.
Среди минусов Vision Pro выделяются: неоправданно высокая цена; отсутствие дополнительных портов у батареи для шлема; различные ограничения и недоработки операционной системы; очень мало софта; невозможность делиться контентом в очках с друзьями.