Наука и технологии
Опубликовано 19 февраля 2024, 16:30
1 мин.

Названы породы кошек-долгожителей

Все мы стараемся обеспечить своим питомцам счастливую и долгую жизнь. Но это зависит не только от ухода за ними, но и от породы.
iXBT.com

iXBT.com

Сиамская кошка. Нередко такие кошки доживают при правильном уходе до 20 и более лет. Один из самых старых котов этой породы прожил целых 30 лет. При этом у сиамских кошек есть предрасположенность к болезням печени и сердца.

Британская короткошёрстная. Обычно эти кошки могут прожить 15−17 лет, но некоторые доживают и до 20.

Персидская кошка. Представители этой породы живут до 15−20 лет и дольше.

Русская голубая кошка. Эта кошка отличается хорошим здоровьем без генетической предрасположенности к каким-либо болезням. Обычно продолжительность её жизни составляет 12−18 лет и больше.

Canispro

Canispro

Бурманская кошка. Она с лёгкостью сможет дожить до 16−18 лет и даже дольше (при правильном уходе).

Рэгдолл. В среднем продолжительность жизни таких кошек — 15−16 лет. Также у них есть склонность к развитию болезней сердца, мочекаменной болезни.

Американская короткошёрстная кошка. Эти кошки редко болеют и живут в среднем примерно 15 лет.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
RSS

ferra.expert, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.