Названы самые крупные звёзды во Вселенной

UY Scuti. Этот красный сверхгигант в 1708 раз шире Солнца и имеет радиус 1,2 миллиарда километров. Однако температура на его поверхности на 40% ниже, чем у Солнца.

WOH G64. Её размер в 1540 раз превышает размер нашего Солнца. Кроме того, покрыто это небесное тело толстым слоем крошечных частиц, которые простираются примерно на световой год в диаметре.

WOH S170. Это красная звезда, размер которой в 1461 раз больше размера Солнца.

RSGC1 F01. Расположена она в звёздном скоплении нашего Млечного Пути, в созвездии Щита. По разным оценкам, размер этой звезды в 1436–1530 раз превышает размер Солнца.

HD 269 551. Измерения показывают, что эта звезда в 1439 раз превышает размер Солнца. Правда, она невероятно нестабильна и приближается к концу своего жизненного цикла.