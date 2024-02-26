Названы самые опасные для человека породы кошек
Anna Kraynova
Саванна. Она представляет собой гибрид домашней кошки и африканского сервала. Если такой кошке не хватает умственной активности и движения, то она становится раздражительной и начинает себя агрессивно вести.
Сиамская кошка. Такие кошки могут вести себя как ласково, так и дерзко и грубо с людьми. Известны даже случаи нападений сиамских кошек на людей.
Абиссинская кошка. Если ей что-то не понравится, она может начать царапаться и кусаться. Нрав у этих кошек упрямый.
Бенгальская кошка. У неё очень ярко выражены охотничьи инстинкты. Грубости эта порода тоже не выносит.
Чаузи. Это крупные кошки, самцы которых могут иметь массу тела более 10 кг, а длину тела - до 1 м. Чем больше в ней генов дикой кошки, тем сложнее может быть её характер.
Меконгский бобтейл. Такие кошки отличаются «собачьей» привязанностью к человеку, могут быть очень ревнивыми.
Каракет. Получилась эта порода в результате скрещивания домашней кошки и каракала. Они довольно крупные и сильные. Любят всё контролировать, быть в центре внимания. С ними лучше не оставлять наедине маленьких детей.