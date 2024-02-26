Названы самые опасные для человека породы кошек

Саванна. Она представляет собой гибрид домашней кошки и африканского сервала. Если такой кошке не хватает умственной активности и движения, то она становится раздражительной и начинает себя агрессивно вести.

Сиамская кошка. Такие кошки могут вести себя как ласково, так и дерзко и грубо с людьми. Известны даже случаи нападений сиамских кошек на людей.

Абиссинская кошка. Если ей что-то не понравится, она может начать царапаться и кусаться. Нрав у этих кошек упрямый.

Бенгальская кошка. У неё очень ярко выражены охотничьи инстинкты. Грубости эта порода тоже не выносит.