Неандертальцы были не просто грубиянами, они еще пользовались клеем

Исследовательская группа, возглавляемая учеными из Нью-Йоркского университета, Тюбингенского университета и Национальных музеев Берлина, повторно изучила древние каменные орудия из Ле-Мустье, французского археологического памятника, датируемого 120−40 тысячами лет назад.

Используя передовые методы анализа, исследователи обнаружили следы смеси охры (природного пигмента) и битума (компонента асфальта) на нескольких орудиях, включая скребки, отщепы и лезвия. Примечательно, что смесь содержала более 50% охры, что кажется нелогичным, поскольку чистый битум обладает клеящими свойствами.

Проведя испытания на растяжение и другие анализы, исследователи обнаружили, что добавка охры выполняет определенную функцию. Она не позволяла битуму быть слишком липким и прилипать к рукам, что делало его идеальным при создании рукояток каменных инструментов.