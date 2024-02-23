Наука и технологии
Опубликовано 23 февраля 2024, 06:00
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Неандертальцы были не просто грубиянами, они еще пользовались клеем

Новое исследование показало, что неандертальцы, которых часто изображают менее развитыми, чем наши предки, на самом деле были способны к сложным технологиям изготовления инструментов с использованием многокомпонентных клеев. Это открытие, опубликованное в журнале Science Advances, позволяет предположить, что неандертальцы обладали более высоким уровнем познания и культурного развития, чем считалось ранее.
Ferra

Ferra

Исследовательская группа, возглавляемая учеными из Нью-Йоркского университета, Тюбингенского университета и Национальных музеев Берлина, повторно изучила древние каменные орудия из Ле-Мустье, французского археологического памятника, датируемого 120−40 тысячами лет назад.

Используя передовые методы анализа, исследователи обнаружили следы смеси охры (природного пигмента) и битума (компонента асфальта) на нескольких орудиях, включая скребки, отщепы и лезвия. Примечательно, что смесь содержала более 50% охры, что кажется нелогичным, поскольку чистый битум обладает клеящими свойствами.

Проведя испытания на растяжение и другие анализы, исследователи обнаружили, что добавка охры выполняет определенную функцию. Она не позволяла битуму быть слишком липким и прилипать к рукам, что делало его идеальным при создании рукояток каменных инструментов.

Автор:Армен Зангиев
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