Опубликовано 01 марта 2024, 19:30
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Нефтяная компания Exxon подала в суд на инвесторов-защитников климата
Компания ExxonMobil заняла агрессивную позицию в отношении инвесторов-активистов, подав иск против двух групп, которые представили предложения акционеров, призывающие компанию сократить выбросы.
Ferra.ru / Kandinsky 3
Иск направлен против Arjuna Capital и Follow This — групп инвесторов, которые неоднократно предлагали на ежегодных собраниях акционеров Exxon меры, призывающие к ускоренному сокращению выбросов.
Exxon утверждает, что эти предложения «политически мотивированы» и не отвечают интересам большинства акционеров.
Этот иск свидетельствует о растущем разрыве между компаниями и инвесторами, выступающими за защиту климата, которые требуют от корпораций взять на себя ответственность за воздействие на окружающую среду. Эксперты предупреждают, что их примеру могут последовать и другие компании, что может привести к подавлению мнения акционеров по важным вопросам.