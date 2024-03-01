Нефтяная компания Exxon подала в суд на инвесторов-защитников климата

Иск направлен против Arjuna Capital и Follow This — групп инвесторов, которые неоднократно предлагали на ежегодных собраниях акционеров Exxon меры, призывающие к ускоренному сокращению выбросов.

Exxon утверждает, что эти предложения «политически мотивированы» и не отвечают интересам большинства акционеров.

Этот иск свидетельствует о растущем разрыве между компаниями и инвесторами, выступающими за защиту климата, которые требуют от корпораций взять на себя ответственность за воздействие на окружающую среду. Эксперты предупреждают, что их примеру могут последовать и другие компании, что может привести к подавлению мнения акционеров по важным вопросам.