Некоторые дикие кошки оказались на грани исчезновения из-за любовной связи с домашними котами

Исследования показали, что более 2000 лет шотландские и европейские дикие кошки мирно сосуществовали, не скрещиваясь между собой. Однако примерно 70 лет назад произошли радикальные изменения. Генетический анализ, проведенный в середине 1950-х годов, показал, что более 5% генетических маркеров шотландской дикой кошки стали походить на маркеры ее домашних сородичей. В 1997 году этот показатель вырос до 74%.

Сегодня шотландская дикая кошка считается «геномно вымершей», ее некогда первозданная окраска размыта, а знаковый короткий кустистый хвост заменен на более длинный и тонкий хвост домашних кошек. В настоящее время ведется работа по сохранению популяции шотландских диких кошек. Исследователи надеются, что через несколько поколений они адаптируются, избавившись от влияния ДНК домашней кошки и обеспечив будущее этого культового вида.