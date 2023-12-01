Немного «магии» и за 3,5 тыс рублей вы получите идеальную панель умного дома

Это чудо, работающее на ESP32, стоит всего 3,5 тысячи рублей (на момент покупки) и позволяет настраивать домашние параметры без лишних затрат. От управления светом до контроля температуры - NSPanel поможет вам в этом.

Физические кнопки, встроенные реле, эта умная панель станет неплохим выбором как для энтузиастов техники, так и для новичков. Более подробно о настройке и небольшой «магии» вы можете прочитать в источнике (фотографии и скриншоты помогут не запутаться).

Ранее исследователи из Университета Сассекса представили технологию, способную заменить потребляющий много энергии Bluetooth в наших смартфонах и носимых устройствах. В настоящее время исследователи Сассекского университета ищут промышленных партнеров для дальнейшей миниатюризации и интеграции этой технологии в персональные устройства.