Нет, это не магия: новые гены могут появляться «из воздуха»

Эти гены, кодирующие микроРНК, имеющие решающее значение для регуляции других генов, теперь оказывается могут рождаться из ранее «молчавших» последовательностей ДНК. В этом процессе участвуют ошибки репликации ДНК, которые, вместо того чтобы быть глюками, действуют как копирование текста, но с изюминкой - они иногда происходят в обратном направлении, образуя палиндромы.

Это открытие, проливающее свет на рождение новых генов, может стать тем волшебным трюком, который эволюция использует, чтобы придать человеческому геному его особенность.