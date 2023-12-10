Нет, это не магия: новые гены могут появляться «из воздуха»
Исследователи из Университета Хельсинки разгадали секрет, стоящий за таинственным созданием новых генов. Геном человека стал еще более интригующим. Как? Был обнаружен механизм, способный спонтанно генерировать полные палиндромы ДНК.
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Эти гены, кодирующие микроРНК, имеющие решающее значение для регуляции других генов, теперь оказывается могут рождаться из ранее «молчавших» последовательностей ДНК. В этом процессе участвуют ошибки репликации ДНК, которые, вместо того чтобы быть глюками, действуют как копирование текста, но с изюминкой - они иногда происходят в обратном направлении, образуя палиндромы.
Это открытие, проливающее свет на рождение новых генов, может стать тем волшебным трюком, который эволюция использует, чтобы придать человеческому геному его особенность.