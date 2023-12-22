Наука и технологии
18:00, 22 декабря 2023
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Нетронутый зуб мегалодона возрастом 3,5 млн лет нашли на дне океана

Ученые наткнулись на беспрецедентную находку — удивительно сохранившийся окаменелый зуб Otodus megalodon, нетронутый в течение 3,5 миллионов лет, лежащий на глубине 3 км в Тихом океане. Зуб, принадлежавший колоссальному хищнику, который когда-то правил морями, был чудесным образом найден вертикально стоящим на дне океана.

Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Зуб размером 63−68 миллиметров, захваченный дистанционно управляемым подводным аппаратом, может похвастаться зазубренными краями. Обнаруженный к юго-западу от Гавайских островов в глубоководном районе близ атолла Джонстон, этот реликт мегалодона позволяет заглянуть в загадочную жизнь доисторического гиганта.

Эксперты полагают, что удаленное местоположение, свободное от скопления осадочных пород, и первозданный вид зуба указывают на невероятное путешествие во времени. Это беспрецедентное открытие подчеркивает значение передовых технологий глубоководной разведки, раскрывающих секреты, скрытые в самых неизведанных территориях Земли.

Автор:Булат Кармак
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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