Нетронутый зуб мегалодона возрастом 3,5 млн лет нашли на дне океана

Зуб размером 63−68 миллиметров, захваченный дистанционно управляемым подводным аппаратом, может похвастаться зазубренными краями. Обнаруженный к юго-западу от Гавайских островов в глубоководном районе близ атолла Джонстон, этот реликт мегалодона позволяет заглянуть в загадочную жизнь доисторического гиганта.

Эксперты полагают, что удаленное местоположение, свободное от скопления осадочных пород, и первозданный вид зуба указывают на невероятное путешествие во времени. Это беспрецедентное открытие подчеркивает значение передовых технологий глубоководной разведки, раскрывающих секреты, скрытые в самых неизведанных территориях Земли.