Neuralink Илона Маска переехал в Неваду после неудач с выплатами от Tesla

Neuralink стала компанией из Невады. Это произошло после того, как Маск публично раскритиковал корпоративные законы штата Делавэр и призвал акционеров Tesla рассмотреть возможность переноса компании в Техас или Неваду. Эксперты в области права объясняют популярность штата Делавэр для регистрации компаний его дружественными законами, но Маску этого оказалось недостаточно после решения суда.

В январе судья из Делавэра признал зарплатный пакет Маска в Tesla «несовершенным» и «несправедливым», назвав его «самой большой потенциальной компенсационной возможностью, когда-либо наблюдавшейся на публичных рынках». Судья также счел, что совет директоров Tesla не был независим от Маска, что ставит под сомнение необходимость такого пакета для его удержания. Защитники Маска утверждают, что его уникальная ценность оправдывает нестандартный подход, подчеркивая его роль в росте Tesla и влияние на автомобильную промышленность.