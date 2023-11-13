Наука и технологии
05:15, 13 ноября 2023
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Нейрочип научили читать мысли человека

Ученые совершили значительный прорыв в области нейронауки, разработав метод высокоточных нейрозаписей, который значительно улучшает точность декодирования речи.

Ferra.ru

Ferra.ru

Это открытие может оказать огромное влияние на качество жизни пациентов с двигательными расстройствами, такими как боковой амиотрофический склероз (БАС) и синдромы клинической блокады, которые серьезно ограничивают или полностью лишают способности к вербальному общению.

Исследователи использовали высокоплотные микроэлектрокортикографические (µECoG) массивы для записи мозговой активности во время задачи производства речи.

Эти устройства позволяют проводить высокоточные пространственно-временные измерения локальной нейронной активности, что приводит к значительно улучшенному декодированию речи.

Результаты показали, что использование высокоплотных µECoG в разы прокачивает расшифровку мыслей в речь по сравнению со стандартными методами внутричерепной электроэнцефалографии (IEEG).

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