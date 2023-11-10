Наука и технологии
22:30, 10 ноября 2023
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Нейросеть научилась картографировать гигантские айсберги за мгновение

Исследователи из Лидского университета представили нейронную сеть, способную составлять карты больших айсбергов всего за 0,01 секунды. Инновационный алгоритм, получивший название U-net, был обучен на основе снимков, сделанных спутниками наблюдения за Землей Copernicus Sentinel-1 Европейского космического агентства.

Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Отслеживание колоссальных айсбергов вручную отнимает много времени, аналитики тратят несколько минут на обводку одного айсберга. Однако алгоритм U-net позволил в 10 000 раз увеличить скорость картографирования, что делает его потенциально революционным для мониторинга этих колоссальных ледяных гигантов.

С поразительной точностью 99% модель искусственного интеллекта превосходит предыдущие попытки автоматизации, решая такие задачи, как различение айсбергов и морского льда. Этот прорыв не только ускоряет процесс картографирования, но и повышает его точность, открывая новые возможности для эффективного наблюдения за изменениями в зонах айсбергов.

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