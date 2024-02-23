Опубликовано 23 февраля 2024, 02:15
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Нейросети научились «нащупывать» подход к людям
Учёные, специализирующиеся на исследованиях искусственного интеллекта из Калифорнийского университета в Сан-Хосе, США, в журнале Management Science рассказали о том, что агенты ИИ — виртуальные нейросетевые помощники — могут находить подход к людям, завоёвывая доверие.
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ИИ делает это посредством проб и ошибок, как и люди — «на ощупь». Агенты ИИ способны разрабатывать автономные сценарии, когда возникает необходимость в каких-либо решениях. И всё это технология может делать в рамках стратегии по убеждению людей «в своей надёжности».
«Поскольку социальное поведение агентов ИИ может эндогенно (в соответствии с внутренними факторами) определяться посредством интерактивного обучения, оно также способно предоставить нам новый инструмент для изучения поведения в сценариях, когда необходимо принимать решения и добиваться сотрудничества», — рассказал соавтор исследования Кей Ютчен.