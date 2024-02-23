Нейросети научились «нащупывать» подход к людям

ИИ делает это посредством проб и ошибок, как и люди — «на ощупь». Агенты ИИ способны разрабатывать автономные сценарии, когда возникает необходимость в каких-либо решениях. И всё это технология может делать в рамках стратегии по убеждению людей «в своей надёжности».

«Поскольку социальное поведение агентов ИИ может эндогенно (в соответствии с внутренними факторами) определяться посредством интерактивного обучения, оно также способно предоставить нам новый инструмент для изучения поведения в сценариях, когда необходимо принимать решения и добиваться сотрудничества», — рассказал соавтор исследования Кей Ютчен.