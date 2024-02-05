Наука и технологии
Опубликовано 05 февраля 2024, 19:30
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Нидерландские активы «Яндекса» продали российскому фонду за 475 млрд рублей

Нидерландская головная компания «Яндекса», Yandex N.V., объявила о сделке по продаже своего бизнеса российскому фонду за 475 млрд рублей. Основным владельцем станет ЗПИФ «Консорциум.Первый», возглавляемый менеджерами «Яндекса». Кроме того, в консорциум входят четыре пайщика, включая структуры Александра Чачава, Павла Прасса, группы «Лукойл» и Александра Рязанова.
Vladislav Shevchenko

Vladislav Shevchenko

«Консорциум.Первый» получит право номинировать шесть из десяти членов совета директоров новой головной компании «Яндекса», Международной компании акционерное общество (МКАО) «Яндекс», зарегистрированной в Калининграде в конце 2023 года. Акции МКАО будут торговаться на Московской бирже, а генеральным директором «Яндекса» останется Артем Савиновский.

Сделка предусматривает сохранение бизнесов, сервисов и активов группы Yandex N.V. за исключением зарубежных стартапов и дата-центра в Финляндии. «Яндекс» предоставит нидерландской компании ограниченные права на свои технологий до конца 2024 года. Менеджеры «Яндекса» сохранят управление компанией и право принятия ключевых решений через создание «Фонда менеджеров».

Закрытие сделки по продаже бизнеса «Яндекса» запланировано на первое полугодие 2024 года, с последующим вторым этапом через семь недель. Оплата сделки будет произведена в юанях.

Автор:Булат Кармак
Редакция
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