Нидерландские активы «Яндекса» продали российскому фонду за 475 млрд рублей
Vladislav Shevchenko
«Консорциум.Первый» получит право номинировать шесть из десяти членов совета директоров новой головной компании «Яндекса», Международной компании акционерное общество (МКАО) «Яндекс», зарегистрированной в Калининграде в конце 2023 года. Акции МКАО будут торговаться на Московской бирже, а генеральным директором «Яндекса» останется Артем Савиновский.
Сделка предусматривает сохранение бизнесов, сервисов и активов группы Yandex N.V. за исключением зарубежных стартапов и дата-центра в Финляндии. «Яндекс» предоставит нидерландской компании ограниченные права на свои технологий до конца 2024 года. Менеджеры «Яндекса» сохранят управление компанией и право принятия ключевых решений через создание «Фонда менеджеров».
Закрытие сделки по продаже бизнеса «Яндекса» запланировано на первое полугодие 2024 года, с последующим вторым этапом через семь недель. Оплата сделки будет произведена в юанях.