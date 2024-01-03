Нидерланды начали мешать ASML поставлять оборудование в Китай

В ASML объяснили, что Штаты наложили торговые ограничения на оборудование, даже часть комплектующих которого произведена в США. В связи с этим правительство Нидерландов отозвало часть экспортных лицензий.

Такая ситуация может повлиять на рынок, учитывая, что на вторую половину 2023 года Китай был крупнейшим потребителем продукции ASML: на страну приходилось 46% всех поставок. Китай обогнал другие наиболее крупные рынки — Тайвань и Южную Корею.

При этом в ASML надеются, что торговые ограничения не повлияют на её финансовое положение.

«В ходе недавних переговоров с правительством США ASML получила дальнейшие разъяснения о масштабах и влиянии правил экспортного контроля США. ASML полностью обязуется соблюдать все применимые законы и правила, включая законодательство об экспортном контроле в странах, в которых мы работаем», — сказано в заявлении производителя.