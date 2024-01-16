13:30, 16 января 2024
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Nikon разработала систему, которая предупреждает о приближении родов у коров
Nikon представила уникальную систему, которая может предупреждать фермеров о приближающихся родах у коров. Это нововведение направлено на повышение эффективности работы ферм в периоды загруженности, связанные с сезонами родов.
Ferra.ru
Система, созданная для фермы с примерно 100 коровами, сочетает в себе камеру наблюдения и ИИ-систему. Она использует специализированное приложение для смартфона, которое отправляет оповещение, когда приближается время родов, позволяя фермерам вовремя прийти на помощь.
Nikon начала обучение ИИ осенью 2021 года и в феврале 2023 года провела тестирование концепции на четырех фермах в юго-западной Японии. Система распознает признаки, предшествующие родам у беременных коров, такие как увеличение активности и начало выхода амниотического пузыря телёнка.
Система, по словам владельца одной из животноводческих ферм, успешно справляется со своей задачей.