Nokia представила инструмент быстрого обнаружения киберугроз

Кибератаки становятся все более изощренными и часто используют инструменты на базе искусственного интеллекта для поражения критически важных объектов инфраструктуры. Платформа XDR компании Nokia, Cybersecurity Dome, уже предлагает надежную защиту сетей 5G с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения, но растущий ландшафт угроз требует дальнейшего развития.

На помощь приходит GenAI Assistant. Запускаемый во втором квартале 2024 года, ассистент GenAI использует большие языковые модели, обученные архитектуре сетей 5G, методам обеспечения безопасности и опыту телекоммуникационных компаний Nokia. Это позволяет ему быстро анализировать огромные объемы данных о киберугрозах, упрощая их выявление и устранение в рамках платформы Cybersecurity Dome.

По оценкам Nokia, ассистент GenAI может сократить время реагирования до 50% в зависимости от характера атаки. Более точная идентификация угроз приводит к сокращению потерь времени и ресурсов на ложные срабатывания, а упорядоченная обработка инцидентов позволяет быстрее устранить последствия кибератак и снизить их влияние.

Ассистент GenAI использует большие языковые модели из Microsoft Azure OpenAI Service, специально обученные работе с различной информацией, включая спецификации сетевой архитектуры 3GPP и NIST, топология 5G в доменах RAN, Transport и Core, системы угроз MITRE ATT&CK и FiGHT (иерархия угроз 5G).

В ближайшие недели несколько клиентов Nokia начнут тестировать GenAI Assistant.