Новое исследование показало, что люди тратят больше денег на некоторые «говорящие» товары

Люди, как считают учёные, с большей степени будут антропоморфизировать (то есть наделять человеческими качествами) более сложные товары, а не простые. Чтобы это проверить, специалисты опросили около 50 студентов бакалавриата. Испытуемым сказали, что их учебная программа требует приобретения портативного компьютера, фотоаппарата и телевизора. Они делали ставки на товары на аукционе типа eBay.

Участники исследования смотрели двухминутные ролики с «человеческими» элементами каждого из товаров. Выяснилось, что люди готовы были платить примерно на 20% больше за более сложный продукт, то есть за ноутбук, когда он демонстрировался с человеческими атрибутами. А вот показ фотоаппарата и телевизора с этими же атрибутами не повлиял на сумму ставки.