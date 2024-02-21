Новое исследование показало, что люди тратят больше денег на некоторые «говорящие» товары
WTOP
Люди, как считают учёные, с большей степени будут антропоморфизировать (то есть наделять человеческими качествами) более сложные товары, а не простые. Чтобы это проверить, специалисты опросили около 50 студентов бакалавриата. Испытуемым сказали, что их учебная программа требует приобретения портативного компьютера, фотоаппарата и телевизора. Они делали ставки на товары на аукционе типа eBay.
Участники исследования смотрели двухминутные ролики с «человеческими» элементами каждого из товаров. Выяснилось, что люди готовы были платить примерно на 20% больше за более сложный продукт, то есть за ноутбук, когда он демонстрировался с человеческими атрибутами. А вот показ фотоаппарата и телевизора с этими же атрибутами не повлиял на сумму ставки.
Данные ЭЭГ показали, что представление продукта с человеческими элементами и особенностями активизировало когнитивные процессы в теменной доле мозга, которая играет ключевую роль в нашем понимании окружающего мира.
Кроме того, приписывание человеческих качеств нечеловеческим объектам вызывало разные реакции в зависимости от сложности этих товаров.
Результаты исследования также показывают, что люди с большей степенью вероятности антропоморфизируют продукт, если у него уже есть определённые человеческие функции. Например, способность реагировать и говорить человеческим голосом, представлять определённый уровень человеческих знаний или иметь некоторую автономию в функционировании.