Новое исследование развеяло миф о превосходстве левшей

Ученые привлекли более 420 тыс участников из 41 страны мира, использовав популярную видеоигру Sea Hero Quest для отслеживания навигационных способностей. Левши не стали ни чемпионами, ни побежденными на арене пространственных навыков. Таинственные полушария мозга, управляющие каждым нашим шагом, не склонили чашу весов в пользу левшей, положив конец острым спорам, бушевавшим на протяжении десятилетий.

Доктор Пабло Фернандес-Веласко (Pablo Fernandez-Velasco), соруководитель исследования, отметил важность полученных результатов.