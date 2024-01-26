Наука и технологии
Опубликовано 26 января 2024, 01:30
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Новое открытие в квантовой физике, и при чем тут кофе со сливками

Новое исследование, проведенное физиками из Университета Колорадо в Боулдере, указывает на возможность создания материалов, способных противостоять естественному стремлению к равновесию — явлению, известному как «нарушение эргодичности». Это открытие может иметь значительные последствия для квантовых вычислений, поскольку оно может привести к разработке новых типов компьютерных чипов, способных хранить информацию в течение более длительных периодов времени.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Исследователи изучали поведение кубитов, которые являются основными единицами информации в квантовых компьютерах. Кубиты, в отличие от классических битов, могут существовать в суперпозиции состояний, то есть быть одновременно и 0, и 1. Это делает их более мощными, чем классические биты, но и более восприимчивыми к декогеренции — процессу, в результате которого квантовая информация теряется.

Исследование показало, что, располагая кубиты по определенной схеме, ученые могут создать систему, устойчивую к декогеренции. Это позволит квантовым компьютерам хранить информацию в течение более длительных периодов времени, что станет большим прорывом в данной области.

Исследователи все еще работают над разработкой способа реализации этой новой технологии в реальных квантовых компьютерах. Однако их результаты — это многообещающий шаг вперед в развитии долговременного квантового хранения информации.

Это открытие основано на простом наблюдении: когда мы добавляем сливки в кофе, они начинают вихриться и пениться. Эти завихрения постоянно меняются, но никогда не исчезают полностью. Исследователи считают, что можно создать материалы, которые будут вести себя так же, а информация будет закодирована в вихревых узорах частиц.

Автор:Армен Зангиев
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