Новогодний сюрприз Хаббла: фотография скопления в форме снежка
В этот праздничный сезон космический телескоп «Хаббл» сделал небесный подарок для любителей космоса — захватывающее изображение «снежного шара» из звезд, расположенного в спутнике нашего Млечного Пути, Большом Магеллановом Облаке (БМО). Это космическое скопление, получившее название NGC 2210, находится на расстоянии около 158 000 световых лет.
NASA
Напоминающее снежный ком из звезд, NGC 2210, возраст которого составляет 11,6 миллиарда лет, выделяется как относительно молодое шаровое скопление в БМО. Это открытие, сделанное в рамках исследовательской кампании, демонстрирует мастерство «Хаббла».
Благодаря миллионам звезд, удерживаемых вместе общим центром масс, эти шаровые скопления существуют миллиарды лет, превращаясь в небесные «капсулы времени». Открытие того, что скопления БМО и Млечного Пути имеют схожий возраст, несмотря на их независимое происхождение, удивляет астрономов.