Новогодний сюрприз Хаббла: фотография скопления в форме снежка

Напоминающее снежный ком из звезд, NGC 2210, возраст которого составляет 11,6 миллиарда лет, выделяется как относительно молодое шаровое скопление в БМО. Это открытие, сделанное в рамках исследовательской кампании, демонстрирует мастерство «Хаббла».

Благодаря миллионам звезд, удерживаемых вместе общим центром масс, эти шаровые скопления существуют миллиарды лет, превращаясь в небесные «капсулы времени». Открытие того, что скопления БМО и Млечного Пути имеют схожий возраст, несмотря на их независимое происхождение, удивляет астрономов.