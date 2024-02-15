Наука и технологии
Опубликовано 15 февраля 2024, 03:45
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Новые «ультрафиолетовые глаза» NASA раскроют тайны космоса

NASA выбрало следующую свою миссию — Ultraviolet Explorer (UVEX), призванную раскрыть самые горячие и быстродвижущиеся явления космоса с помощью ультрафиолетового излучения.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

В то время как большинство телескопов фокусируются на видимом и инфракрасном диапазонах волн, UVEX погрузится в «царство» ультрафиолета, открывая объекты и события, невидимые для других инструментов. Этот сдвиг в перспективе обещает важные открытия, особенно касающиеся сверхновых, столкновения нейтронных звезд, горячих молодых звезд, а также маломассивных и бедных металлами звезд.

UVEX, запуск которого запланирован на 2030 год, будет работать в течение двух лет, сотрудничая с другими космическими телескопами, такими как Euclid, James Webb, Vera C. Rubin и Nancy Grace Roman. Каждый из них, наблюдая за различными длинами волн, создаст обширный набор данных, рисуя более полную картину Вселенной, чем когда-либо прежде.

Бюджет UVEX составляет 300 миллионов долларов (не считая расходов на запуск) и представляет собой значительные инвестиции в раскрытие секретов самых горячих, быстрых и неуловимых небесных явлений.

Автор:Армен Зангиев
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